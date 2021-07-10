«Этот день в истории». Что произошло 10 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

На Пятом съезде Советов в 1918 году была принята первая Конституция в России. Документ состоял из шести разделов, в нее, по предложению Владимира Ленина, была включена в полном объеме Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа.

Ровно 10 лет назад произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа речного пассажирского судна — затонул круизный теплоход «Булгария» в водах реки Волги. В результате трагедии погибли 122 человека.

Подробнее о том, чем еще запомнилось 10 июля, смотрите в новом выпуске передачи «Этот день в истории»