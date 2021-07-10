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Лента
10 июля 11:25
11:24
Происшествия
Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га
11:23
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
11:22
Происшествия
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
11:22
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В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020
11:21
Общество
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11:19
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Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
11:18
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Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
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«Этот день в истории». Что произошло 10 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 10 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

На Пятом съезде Советов в 1918 году была принята первая Конституция в России. Документ состоял из шести разделов, в нее, по предложению Владимира Ленина, была включена в полном объеме Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа.

Ровно 10 лет назад произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа речного пассажирского судна — затонул круизный теплоход «Булгария» в водах реки Волги. В результате трагедии погибли 122 человека.

Подробнее о том, чем еще запомнилось 10 июля, смотрите в новом выпуске передачи «Этот день в истории»

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