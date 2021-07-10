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Сестре британской королевы сделали подарок, которому позавидовала сама Елизавета
Шоу-бизнес
Сестре британской королевы сделали подарок, которому позавидовала сама Елизавета
Global Look Press  /  Daily Herald Archive/NMeM

Лондон, 10 июля. Младшая сестра Елизаветы II успела оценить все прелести королевской жизни: дорогие подарки из разных уголков мира, присутствие влиятельных господ на свадьбе... Ведь когда принцесса вышла замуж, на церемонии собрались самые высокопоставленные лица, а количеству и пышности подношений Ее Высочеству могла позавидовать даже сама королева Великобритании, пишет Marie Claire.

Венчание Маргарет произошло 6 мая 1960 года. Ее супругом стал фотограф Энтони Армстронг Джонс. Вся Британия тогда смотрела первую в истории Соединенного Королевства трансляцию монаршей свадьбы. А ближайшее окружение принцессы приготовило шикарные сюрпризы для невесты.

Одним из самых ярких подарков стала вилла на острове Мюстике в Карибском бассейне. Поместье расположено на участке земли, площадь которого составляет 40 соток. Данное направление по-прежнему является одним из самых популярных мест отдыха для королевских особ.

Все началось с того, что британский аристократ Колин Теннант купил весь остров за 45 тысяч фунтов стерлингов. Его благоверная супруга, леди Энн Гленконнер, дала интервью для Sydney Morning Herald, где сообщила, что строительство и ремонт на Мюстике еще не закончены.

Когда строительство было завершено, Маргарет достался дом с бассейном, утопающий в зелени. Сын принцессы продал виллу в 2001 году. Новые покупатели сделали несколько снимков после приобретения, на которых, несмотря на изменения, все равно проглядывается неповторимый вкус принцессы.

Когда Маргарет и Энтони приехали туда на королевской яхте «Британия» во время своего шестинедельного медового месяца, Колин Теннант предложил молодоженам кусочек земли, где позднее построил виллу под названием Les Jolies Eaux. Она была спроектирована дядей Тони, Оливером Месселем, еще в начале 1970-х. Принцесса очень любила Месселя и часто обращалась к нему за советом по поводу гардероба и интерьерных решений.

Ранее сообщалось, как супругу принца Уильяма обвинили в растрате налогов британцев на наряды от кутюр.

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