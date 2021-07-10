В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле двух населенных пунктов

Донецк, 10 июля. ВСУ обстреляли территорию двух населенных пунктов ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, обстрел произошел нынешним утром с применением минометов. Украинские силовики вели огонь в направлении населенного пункта Коминтерново, а также по окраинам Донецка.

«С 5:05 до 6:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Донецк», — сообщили в СЦКК.

Ранее киевские власти отказались от участия в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Они готовы вернуться к диалогу лишь после выхода из донецкой делегации Майи Пироговой.