Диетолог Фус рассказала о пользе сала для здоровья человека

Москва, 10 июля. Организм нуждается в полезных жирах, а в сале они как раз присутствуют. Об этом диетолог Светлана Фус рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Суточная норма потребления сала — один грамм на килограмм массы тела. По словам диетолога, 20-30 граммов сала хватает, чтобы удовлетворить потребность в жирах природного происхождения.

Однако этого количества недостаточно. Сало, как и другие продукты, необходимо употреблять в нормальном количестве. Если питательных веществ в организме не хватает — замедляется метаболизм и, как следствие, увеличивается масса тела.

«30 граммов жира в день — это очень мало. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты», — рассказала врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала самые полезные блюда с ягодами. Один из лучших продуктов, который можно употребить с ягодами — творог. Таким образом можно обеспечить организму лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов.