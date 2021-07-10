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Диетолог Фус рассказала о пользе сала для здоровья человека
Общество
Диетолог Фус рассказала о пользе сала для здоровья человека
shutterstock.com

Москва, 10 июля. Организм нуждается в полезных жирах, а в сале они как раз присутствуют. Об этом диетолог Светлана Фус рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Суточная норма потребления сала один грамм на килограмм массы тела. По словам диетолога, 20-30 граммов сала хватает, чтобы удовлетворить потребность в жирах природного происхождения.

Однако этого количества недостаточно. Сало, как и другие продукты, необходимо употреблять в нормальном количестве. Если питательных веществ в организме не хватает замедляется метаболизм и, как следствие, увеличивается масса тела.

«30 граммов жира в день это очень мало. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты», рассказала врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала самые полезные блюда с ягодами. Один из лучших продуктов, который можно употребить с ягодами творог. Таким образом можно обеспечить организму лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов.

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здоровье сало диетолог светлана фус
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