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Петербургские политики спрогнозировали итог осенних выборов
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Петербургские политики спрогнозировали итог осенних выборов

Представители различных партий и политтехнологи высказали свое мнение о голосовании в Законодательное собрание, которое пройдет 19 сентября.

Спикеры не только обсудили будущих кандидатов, но и озвучили прогнозы. Депутат Андрей Анохин предположил, что больше всего политиков пройдет от партии «Единая Россия», второе место будет у фракции КПРФ, а третье — займет «Родина». После этого у действующего законотворца возник спор с Дмитрием Павловым, представителем партии «Новые люди», которая не вошла в топ.

Модератором встречи выступил генеральный директор канала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. По его словам, дискуссия стала свободной площадкой для обсуждения насущных вопросов.

«Выборы должны пройти в корректной форме. Но при этом хотелось бы, чтобы электоральная борьба подарила интересные избирательные приемы, яркие компании, идеи, кандидатов. И главное, чтобы в итоге появились депутаты, которые бы отражали интересы петербуржцев», — рассказал он.

На мероприятие также присутствовал кандидат от партии «Родина», социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он заявил, что верит в адекватность и справедливость избирателей.

«Я выдвинут съездом партии «Родина». Она дала мне мандат на возвращение домой, когда избрала в Коми. Я очень благодарен ей за это. Знаю всех людей, которые сейчас там. Достойные люди, проблем никаких не вижу», — считает социолог.

В дискуссии «Жаркое политическое лето 2021 года» выступил политик Всеволод Беликов, который появился на мероприятии сразу после съезда «Единой России».

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выборы петербург экспертный клуб
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