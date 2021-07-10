Сотни палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными на Западном берегу

Рамалла, 10 июля. В ходе столкновений с военными Израиля пострадали более 350 палестинцев, вышедших на демонстрацию против еврейского форпоста Эвьятар на Западном берегу реки Иордан.

Протестующие в ходе акций, состоявшихся 9 июля, жгли шины и бросали камни в израильских военных. Свидетели сообщили, что в ответ солдаты ЦАХАЛ стреляли боевыми патронами и стальными пулями с резиновым покрытием по демонстрантам в провинции Наблус.

Кроме того, для разгона недовольных армия Израиля применила дроны, которые сбрасывали с воздуха шашки со слезоточивым газом.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, в ходе стычек у форпоста Эвьятар пострадали 356 протестующих. При этом 225 человек отравились слезоточивым газом, 65 — получили ранения от выстрелов стальными пулями с резиновым покрытием.

Аналогичные столкновения были также отмечены в населенных пунктах Кафр-Каддум и в Бейт-Даджан. ЦАХАЛ также подавил акцию протеста против еврейских поселений в районе Масафер Ятта в провинции Хеврон.

Palestinians held a protest after Firday prayer in Beit Dajan village, east of Nablus city in the West Bank, against the Israeli colonial settlements.#FreePalestine pic.twitter.com/TyCz9MwpnK — Quds News Network (@QudsNen) July 9, 2021

Форпост Эвьятар

Напряженность на Западном берегу достигла новых масштабов в последние месяцы, когда форпост Эвьятар превратился в один из эпицентров столкновений между местными жителями и еврейскими поселенцами. За прошедшие месяцы в ходе протестов в районе погибли четыре палестинца, двое из которых подростки.

Поселенцы назвали форпост в честь израильтянина, убитого предположительно палестинцем в 2013 году. В населенном пункте проживает 47 семей, есть детский сад, дороги и инфраструктура.

Палестинцы в близлежащих деревнях отмечают, что Эвьятар был построен на их земле незаконно, и опасаются, что поселок будет расширяться и сольется с более крупными еврейскими пунктами поблизости.

In view of the political constraints involved, this is a great success that the pioneers of Evyatar secured.https://t.co/K4mAPWHX9O — Jerusalem Post Opinion (@JPostOpinion) July 7, 2021

На фоне напряженности в конце июня Израиль достиг сделки с поселенцами, проживающими в этом форпосте. В соответствии с соглашением его жители покинули Эвьятар, однако район превратился в закрытую армейскую базу, а все дома и дороги остались на месте.

Теперь власти Израиля должны в течение шести месяцев оценить правовой статус вершины холма, которая классифицируется как земельный участок.

Как только будет установлено, что территория не является частной палестинской собственностью, она будет переклассифицирована как государственная земля. После этого там появится религиозное образовательное учреждение, а правительство запустит процесс легализации Эвьятара.

Майский конфликт

Конфликт между Палестиной и Израилем в очередной раз обострился в начале мая, когда в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах.

После того, как полиция применила силу для разгона демонстрантов 10 мая, движение ХАМАС нанесло серию ракетных ударов по территории Израиля. Взаимные атаки сторон продолжались в течение 11 дней.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 257 человек, около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, более 300 получили ранения.