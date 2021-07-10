Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Таджикистане

Душанбе, 10 июля. Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на севере Таджикистана 10 июля. Очаг залегал на глубине 10 км.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Землетрясение произошло в 02:14 по времени UTC (05:14 по московскому времени).

Эпицентр подземных толчков располагался в 171 км к юго-востоку от города Худжанд. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Недавно региональное отделение геофизической службы РАН зарегистрировало землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера у восточного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 46 километров.