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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Таджикистане

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:04
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Таджикистане
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Душанбе, 10 июля. Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на севере Таджикистана 10 июля. Очаг залегал на глубине 10 км.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Землетрясение произошло в 02:14 по времени UTC (05:14 по московскому времени).

Эпицентр подземных толчков располагался в 171 км к юго-востоку от города Худжанд. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Недавно региональное отделение геофизической службы РАН зарегистрировало землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера у восточного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 46 километров.

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