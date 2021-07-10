Спрос на товары для активного отдыха вырос в Москве и Петербурге

Москва, 10 июля. Москвичи и петербуржцы стали чаще покупать товары для туризма и кемпинга в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Москве спрос на товары для активного отдыха вырос на 43%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «Всеинструменты.ру», сообщает RT.

В Петербурге туристические товары стали покупать на 21% больше. При этом чаще всего покупают палатки на двух-трех человек, лодки, газовые портативные плиты, противомоскитные ленты, кипятильники, термоконтейнеры и мультитулы.

Устойчивая жара стала причиной огромного спроса на панамы и мороженое в России. Граждане стали чаще покупать панамы, ведерки для льда и кондиционеры в интернет-магазинах, а снижения температуры пока не предвидится.