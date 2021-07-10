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Четыре силовика погибли при столкновении с талибами на юге Афганистана

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:04
Происшествия
Четыре силовика погибли при столкновении с талибами на юге Афганистана
Федеральное агентство новостей

Кабул, 10 июля. Сотрудники полиции Афганистана минувшей ночью отбили атаку боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1. Об этом сообщил телеканал 1TV.

По информации источника, вооруженные столкновения произошли в городе Лашкаргах южной провинции Гильменд. Подробности произошедшего не приводятся.

Сутками ранее талибам удалось захватить несколько районов вокруг Кандагара. Утром они атаковали седьмой административный район города, захватив здесь два блокпоста. В ходе столкновений с силами правительственных войск Афганистана около 100 боевиков были убиты.

Ранее представители группировки заявили, что захватили большую часть Афганистана. Правительство контролирует только столицу страны, а также некоторые уезды вокруг нее.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан происшествие талибан
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