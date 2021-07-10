Летающие автомобили могут появиться в Японии к 2025 году

Токио, 10 июля. Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines собирается к 2025 году запустить коммерческое использование летающих автомобилей, сообщает газета Nikkei.

Первые аэромобили будут курсировать между аэропортом и туристическими объектами в префектуре Миэ. Сейчас идет испытание такой техники, что сопровождается некоторыми трудностями — недоработанностью юридических норм такого оборудования, что отталкивает крупных инвесторов.

Известно, что второй по величине авиаперевозчик в стране корпорация All Nippon Airways не отстает от конкурента и тоже рассматривает возможность введения в эксплуатацию аэромобилей до 2025 года. Параллельно с этим власти Японии планируют в 2023 году начать с помощью летающих машин доставку грузов на отдаленные территории страны.

Недавно в Японии ввели режим ЧС из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Проведение Олимпийских игр пройдет в рамках режима чрезвычайной ситуации.