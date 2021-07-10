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Спасатели обследовали 20 км побережья в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Общество
Спасатели обследовали 20 км побережья в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 10 июля. Наземная группировка спасателей обследовала за сутки 20 километров прибрежной линии в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в региональном главке МЧС России.

По данным ведомства, 480 квадратных километров водной акватории и прибрежной зоны обследовано с вертолета, 1,5 квадратных километра с помощью беспилотной авиации, 4,5 квадратных километров морского дна обследовано водолазными группами.

Авиацией за весь период поисков обследовано более 590 квадратных километров, более 65 километров горной местности и прибрежной полосы обследовала наземная группировка.

«Водолазами обследовано 8 квадратных километров морского дна. Численность группировки на месте крушения составляет 72 человека и 14 единиц техники», цитирует ГУ МЧС России по Камчатскому краю РИА Новости.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет Ан-26 пропал 6 июля в девяти километрах от места назначения. На борту находились 28 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, все они погибли.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. На место крушения отправилась наземная группировка.

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крушение камчатка ан-26
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