Поставщики рыбы намерены повысить цены в торговых сетях России

Москва, 10 июля. Входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) торговые сети получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию.

ТАСС со ссылкой на АКОРТ информирует, что на данный момент поступило предложение от поставщиков о повышении закупочных цен. В качестве обоснования приводится повышение стоимости сырья, изменения курса валюты, повышение стоимости логистики и упаковки.

«Все полученные заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке и приняты только в случае объективной обоснованности», — отметили в Ассоциации.

Также в АКОРТ заявили, что в случае принятия предложений торговые сети «приложат все усилия», чтобы потребителям изменения цен были комфортны. В ассоциацию входят 27 крупнейших компаний розничной торговли, контролирующие более 25% рынка.

Ранее эксперты объяснили, как остановить рост цен. Представители ряда отраслей выступили на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.