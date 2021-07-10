Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 09:56
09:54
Армия
Daily Telegraph: британских военных напугала российская подлодка в Средиземном море
09:53
Общество
Российский врач предупредил о негативном влиянии жары на переболевших коронавирусом
09:49
Общество
Мясников назвал главную причину появления антипрививочников в России
09:47
Общество
Власти Москвы рассказали об открытии станции «Смоленская» после реконструкции
09:47
Экономика
Tesla повысила стоимость базовых Model S и Model X на 5 тысяч долларов
09:45
Происшествия
Метеорологи поделились прогнозами по распространению огня в Челябинской области
09:44
Происшествия
Лесники пытаются защитить Карталинский район под Челябинском от огня
09:41
Общество
Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот
09:41
Общество
Профессор из Азербайджана создал вакцину от коронавируса из табака
09:41
Наука
Американские ученые проследили связь между изменениями климата и человеческого тела
Все новости

Поставщики рыбы намерены повысить цены в торговых сетях России

  /   Обновлено: 10 июля 2021 08:55
Общество
Поставщики рыбы намерены повысить цены в торговых сетях России
pxhere.com  /  PxHere

Москва, 10 июля. Входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) торговые сети получили предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию.

ТАСС со ссылкой на АКОРТ информирует, что на данный момент поступило предложение от поставщиков о повышении закупочных цен. В качестве обоснования приводится повышение стоимости сырья, изменения курса валюты, повышение стоимости логистики и упаковки.

«Все полученные заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке и приняты только в случае объективной обоснованности», — отметили в Ассоциации.

Также в АКОРТ заявили, что в случае принятия предложений торговые сети «приложат все усилия», чтобы потребителям изменения цен были комфортны. В ассоциацию входят 27 крупнейших компаний розничной торговли, контролирующие более 25% рынка.

Ранее эксперты объяснили, как остановить рост цен. Представители ряда отраслей выступили на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Вернуться назад

рыба торговые сети сырье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru