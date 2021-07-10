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Молодой человек решил впечатлить свою девушку оружием и попал в участок

  /   Обновлено: 10 июля 2021 08:55
Происшествия
Молодой человек решил впечатлить свою девушку оружием и попал в участок
pixabay.com

Нью-Дели, 10 июля. Молодой человек добыл пистолет, чтобы впечатлить свою девушку, но его арестовали. Инцидент произошел в индийском городе Димапур.

Сообщается, что 25-летний Торин Тихир попросил у своего приятеля пистолет в долг, после чего направился к своей возлюбленной. Молодой человек зарядил оружие и стал стрелять из него, что напугало местных жителей. Они не стали терпеть выходку и вызвали правоохранителей.

В результате происшествия Тихира арестовали за незаконное хранение пистолета 22 калибра. Во время допроса молодой человек сообщил, что хотел только впечатлить свою девушку.

Недавно стало известно о стрельбе в Марселе. Один человек в результате вооруженного нападения скончался. Инцидент произошел у детского сада.

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стрельба индия оружие пистолет димапур
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