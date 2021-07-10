Два водителя устроили драку на автомобильном пункте пропуска в Забайкалье

Чита, 10 июля. Двое мужчин подрались на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск». Инцидент произошел 9 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали, что очевидцы драки вызвали скорую помощь для мужчин.

На место происшествия приехала полиция. Установлено, что в результате конфликта, водители нанесли друг другу незначительные травмы, а госпитализация им не потребовалась. Также они отказались предъявлять претензии, пишет «Чита.Ру».

Недавно толпа молодых людей устроила массовую драку посреди проезжей части в центре Казани. В конфликте участвовали до 15 человек.