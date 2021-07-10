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Сотни тысяч японцев получили указания к эвакуации из-за ливня
Происшествия
Сотни тысяч японцев получили указания к эвакуации из-за ливня
pixabay.com  /  pixabay.com

Токио, 10 июля. Больше 400 тысяч японцев получили указания к эвакуации в результате сильных ливней на севере страны.

Сообщается, что для 240 тысяч человек власти префектур Кагосима, Кумамото и Миядзаки объявили самый высокий уровень угрозы из-за стихии, который предусматривает срочную эвакуацию, передает ТАСС.

Для 160 тысяч японцев объявили более низкий уровень опасности, предусматривающий только рекомендации к эвакуации. Японские метеорологи сообщили, что в этом регионе за день выпало больше 450 мм осадков. Местных жителей предупредили о возможных разливах рек и сходах оползней.

Недавно сообщалось, что сильные ливни в Крыму стали причиной неконтролируемых оползней. Большинство из них произошло в Большой Ялте 600 зафиксированных случаев.

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япония эвакуация стихия ливни дожди
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