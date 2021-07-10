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Британку приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа кипящим сиропом
Происшествия
Британку приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа кипящим сиропом
wikipedia.org  /  MANHATTAN RESEARCH INC

Уолласи, 10 июля. В британском графстве Чешир 59-летняя женщина залила своего 80-летнего мужа кипящим сахарным сиропом. Об этом сообщили в издании Mail Online.

По версии следствия, преступление было совершено 14 июля 2020 года. Местная жительница города Уиррал Коринна Смит растворила в ведре три пакета сахара, прокипятила и вылила кипящую смесь на руки и торс Майкла Бейнса. После содеянного она покинула дом и постучала в дверь соседям, которым сообщила, что могла убить супруга.

Женщину задержали, а пострадавшего госпитализировали с ожогами. Через несколько дней Бейнс скончался в больнице, Смит обвинили в убийстве. В Честерском королевском суде она заявила, что нанесла мужу увечья после того, как узнала о его сексуальных домогательствах до собственных детей, которые продолжались несколько лет. Женщину приговорили к пожизненному сроку.

Ранее полиция Калифорнии убила мужчину за то, что он выпил лишнего.

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убийство происшествие британия
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