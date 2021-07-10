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Британец попытался совратить девочку под видом охотника на педофилов
Происшествия
Британец попытался совратить девочку под видом охотника на педофилов
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Лондон, 10 июля. Британец выдавал себя за охотника на педофилов, чтобы совратить 12-летнюю школьницу. Этим он занимался с 28 мая по 6 августа 2019 года.

Марк Стоукс-Денсон из Великобритании попытался убедить присяжных в суде, что действовал в рамках охоты на педофилов и общался с девочкой из-за «беспокойства». Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

На самом деле в 2015 году он общался в соцсетях с полицейским под прикрытием, который выдавал себя за женщину с именем Бекки. Марк два месяца рассказывал «Бекки» о своем сексуальном влечении к ее 12-летней дочери «Лиззи». Британец рассказал, что хочет вдвоем изнасиловать девочку. «Бекки» предложила ему переписываться с «Лиззи», на что он согласился.

Задержанный общался с «Лиззи», так как «беспокоился за нее и желал узнать больше». Стоукс-Денсон отрицал при этом свой сексуальный интерес к детям. Присяжные не поверили ему и осудили за попытку сексуального общения с ребенком.

Ранее силовики раскрыли изнасилование и убийство школьницы под Ульяновском спустя 21 год. Насильника помогла вычислить судебно-медицинская экспертиза. В это время он находился в местах лишения свободы за два убийства, угон и угрозу убийством.

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