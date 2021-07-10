Роскосмос предлагает создать АЭС на Марсе для питания базы

Москва, 10 июля. Специалисты предприятия «Роскосмоса» КБ «Арсенал» предложили создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию.

Предполагается, что станция будет снабжать инфраструктуру базы электричеством. В качестве самого реактора будут использоваться технологии, которые разработаны для ядерного космического буксира. Об этом пишет РИА Новости.

АЭС предлагается доставить на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс», а после сбросить ее на парашюте. Ядерная установка будет задействована сразу после посадки.

Ранее российский ученый Вячеслав Турышев поспорил с Илоном Маском из-за переселения на Марсе. Угроза катастрофы преувеличена, считает специалист.