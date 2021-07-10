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Роскосмос предлагает создать АЭС на Марсе для питания базы
Армия
Роскосмос предлагает создать АЭС на Марсе для питания базы
cnsa.gov.cn  /  china national space administration

Москва, 10 июля. Специалисты предприятия «Роскосмоса» КБ «Арсенал» предложили создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию.

Предполагается, что станция будет снабжать инфраструктуру базы электричеством. В качестве самого реактора будут использоваться технологии, которые разработаны для ядерного космического буксира. Об этом пишет РИА Новости.

АЭС предлагается доставить на орбиту Марса в составе ядерного буксира «Зевс», а после сбросить ее на парашюте. Ядерная установка будет задействована сразу после посадки.

Ранее российский ученый Вячеслав Турышев поспорил с Илоном Маском из-за переселения на Марсе. Угроза катастрофы преувеличена, считает специалист.

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марс роскосмос аэс
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