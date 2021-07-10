Москвичей предупредили об аномальной жаре на следующей неделе

Москва, 10 июля. Аномальная жара до 33 градусов установится в Москве до конца следующей недели, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ночью температура может падать до 20 градусов. При этом такая температура на 8–10 градусов выше климатической нормы, отметил специалист в беседе с ТАСС. На выходных тоже ожидается температура в пределах 31–33 градусов тепла.

Жаркое лето вызвало у россиян всплеск интереса к панамкам, ведеркам для льда и кондиционерам. Также резко вырос спрос на мороженое, квас и газировку. При этом синоптики не обещают похолодания и фиксируют все новые температурные рекорды.