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Москвичей предупредили об аномальной жаре на следующей неделе
Общество
Москвичей предупредили об аномальной жаре на следующей неделе
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 10 июля. Аномальная жара до 33 градусов установится в Москве до конца следующей недели, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Ночью температура может падать до 20 градусов. При этом такая температура на 810 градусов выше климатической нормы, отметил специалист в беседе с ТАСС. На выходных тоже ожидается температура в пределах 3133 градусов тепла.

Жаркое лето вызвало у россиян всплеск интереса к панамкам, ведеркам для льда и кондиционерам. Также резко вырос спрос на мороженое, квас и газировку. При этом синоптики не обещают похолодания и фиксируют все новые температурные рекорды.

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погода синоптики жара
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