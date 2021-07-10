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Роберт Дауни-младший поделился своими ближайшими карьерными планами
Шоу-бизнес
Роберт Дауни-младший поделился своими ближайшими карьерными планами
Global Look Press  /  Billy Bennight/AdMedia

Лос-Анджелес, 10 июля. Голливудский актер Роберт Дауни-младший рассказал, чем собирается заняться в ближайшем будущем, после годовой паузы, возникшей из-за коронавирусной пандемии.

Исполнитель роли Железного человека покинул кинематографическую вселенную Marvel после фильма «Мстители: Финал». Ходили слухи относительно того, что он может вернуться, но официально это не было подтверждено. Однако артист не собирается завершать свою карьеру. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«У меня впереди большие и веселые дела. Точно, что я не собираюсь делать — это просто лежать и сидеть в своем трейлере», — отметил актер.

Он добавил, что планирует устраивать конференции в мессенджере Zoom, поддерживать связь. Он будет звонить за границу, пока будет добираться до съемочной площадки.

«Я думаю, что нам не нужно бояться возвращаться к тому, что кажется привычным. Мы можем создать свою собственную реальность, немного продвинувшись вперед. Я все еще собираюсь снимать фильмы. Мне нужно объявить массу интересных проектов, но моя настоящая миссия здесь — попытаться сделать что-то большое, веселое и хорошее, что является чем-то вроде старомодной постановки для всех нас», — резюмировал актер.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что не намерена возвращаться к роли Наташи Романофф, более известной как Черная вдова.

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кино голливуд роберт дауни-младший
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