Киев, 10 июля. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна станет членом Евросоюза и НАТО в ближайшие пять-десять лет. Однако жители сомневаются в словах политика.

Премьер считает, что Киеву удалось достичь существенных результатов. Он проводит необходимые реформы, которые позволят вступить в Европейский Союз и Трансатлантический Альянс. Об этом сообщает Regnum.

«Это они еще 2,5 года нам рассказывать будут. А потом, как тараканы, разбегутся по своим виллам, мемуары писать будут», — написал Владимир Е.

Олег С. вспомнил, что впервые эти цели были озвучены сразу после выхода из СССР. Он уверен, что ЕС не примет Украину в свой состав. Это может случиться только в том случае, если Евросоюз покинут основные его страны, как ранее это сделала Великобритания.

«К тому времени и Украины уже не будет», — отреагировал Руслан К.

Один из пользователей считает, что правительство уничтожает страну с такими темпами, что пять-десять лет — это слишком большой срок. Через этот период правительство все разворует и будет ждать вступления в Альянс в других странах.

«Украина — это граждане, а не кучка оголтелых горе-политиков! Ну так вот: Украина не хочет ни в ЕС, ни в НАТО! Украина хочет союз с Белоруссией и Россией!» — написала Света М.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет бороться с вводом в эксплуатацию российско-европейского газопровода «Северный поток — 2».