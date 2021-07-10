«Шанс упущен»: японцы отреагировали на слова Лаврова о Курилах

Токио, 10 июля. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что для Москвы не существует территориальной проблемы, которую видит Токио. Жители Японии обсудили высказывание российского политика.

Представитель ведомства считает, что подписание мирного договора — это неплохая идея. Однако японцы убеждены, что РФ никогда не отдаст Курильские острова. Об этом сообщает Regnum.

«И все-таки нам нужно было возвращать острова тогда, когда разваливался бывший Советский Союз. Теперь этот шанс упущен. И северные острова никак нам не вернутся, если только не при помощи третьей мировой войны», — отметил asa.

Другой житель Японии уверен, что Россия якобы видит в мирном договоре лишь экономическую выгоду. Он считает, что Курильские острова никогда не перейдут к его государству.

Еще один пользователь обвиняет бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в том, что их страна вернулась к формуле «два острова». Правительство ведет отвратительную политику.

Ранее стало известно, что военно-морские учения ВМФ России в Японском море напугали жителей Токио.