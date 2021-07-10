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Три освежающих супа, которые лучше готовить летом
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Три освежающих супа, которые лучше готовить летом
wikipedia.org  /  cyclonebill

Москва, 10 июля. В жаркое время года мало кому хочется есть классические горячие супы. Их можно заменить холодным аналогом, который поможет освежиться в летний сезон.

Суп — это блюдо, которое необязательно должно быть горячим. Его можно употреблять и в холодном виде, но, конечно, это касается определенных рецептов. Об этом сообщает ИноСМИ.

Гаспачо

Популярное блюдо среди вегетарианцев. Пришло к нам из Испании, где готовится преимущественно летом. Из овощей понадобятся свежие томаты, стебель сельдерея, горький перец, огурец. Также в рецепт входит томатный сок, зелень (базилик, петрушка), бальзамический уксус и измельченные сухари. Соль и сахар добавляются по вкусу.

Томаты и огурцы сначала нужно очистить от кожуры. Затем овощи измельчаются в блендере и заливаются томатным соком. Готовый суп разливается по тарелкам, посыпается специями, сухарями и украшается базиликом.

Холодный борщ

Во многом его рецепт схож с классическим. Для приготовления нужен картофель, свекла и огурец. Также нужны куриные яйца, зеленый лук, укроп, вода и лимонная кислота.

Свекла отваривается (но одну надо запечь в духовке до мягкости), а затем нарезается соломкой. Отварные яйца и картофель — кубиком. Свеклу нужно смешать с зеленью, залить и настоять минимум один час. Потом нужно добавить лимонную кислоту и специи. Перед подачей можно посыпать укропом.

Окрошка на кефире

Классическое летнее блюдо на постсоветском пространстве. В рецепт входят яйца, картофель, морковь, огурец, редис. Из мясных продуктов — кура, колбаса или ветчина. Из зелени — зеленый лук и укроп.

Приготовление несложное. Овощи и яйца нужно отварить и мелко нарезать вместе с мясом или ветчиной. Лук и укроп измельчается. Все ингредиенты остается залить кефиром, добавить по вкусу соли, перца. Перед подачей окрошку желательно охладить.

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