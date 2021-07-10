Дзюбу признали лучшим футболистом сборной России на чемпионате Европы

Москва, 10 июля. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом сборной России на Евро-2020 по версии портала WhoScored.

Дзюба за свое выступление набрал 6.93 балла. Форвард на чемпионате Европы записал на свой счет гол с пенальти в ворота Дании и голевую передачу в матче против Финляндии.

На втором месте в рейтинге расположился полузащитник Далер Кузяев — 6.90. Третью строчку занял вратарь Матвей Сафонов — 6.84. Хуже всех по версии портала на Евро-2020 выступил голкипер Антон Шунин — 4.68.

Недавно стало известно, что Дзюба пожелал удачи бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову после ухода с поста. Нападающий также поблагодарил наставника за проделанную работу.