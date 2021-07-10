The New York Times обвиняют в пропаганде секса среди детей

Нью-Йорк, 10 июля. Издание The New York Times опубликовало статью, где похвалило преподавателя, рассказавшего школьникам из первого класса о мастурбации. Общественность возмутилась материалом.

Критики и родители раскритиковали американскую газету. Она назвала преподавателя Жюстин Анг Фонте сексуально позитивным педагогом. Учитель из Нью-Йорка оказалась в центре скандала из-за своей программы сексуального воспитания для детей. Она провела два урока на тему порнографической грамотности, на которых показывала изображения с мастурбацией. Об этом сообщает ИноСМИ.

В результате преподаватель уволилась, а ситуацию вокруг нее активно обсуждают СМИ, американские граждане и родители детей, которые обучались у Фонте. В NY Times решили поддержать учителя.

«Уроки порнографической грамотности призваны научить детей критически оценивать то, что они видят на экране», — говорится на странице The Times в Twitter.

Издание понимает, что преподаватель вызвал своим учебным материалом негативную реакцию. Оно отмечает, что многие педагоги полового воспитания уверены в том, что Фонте ничего не нарушала, а ее методы оправданы и соответствуют стандартам.

«Порнография — не «сексуально позитивна». Это как говорить, что крысиный яд — это витамин. Порнография обесчеловечивает всех, кто с ней связан, и подрывает здоровую сексуальность. Кроме того, учить пятилетних детей мастурбации — это сексуальное насилие, любой связанный с этим взрослый должен быть привлечен к уголовной ответственности», — заявила активистка Лила Роуз.

Экс-кандидат в Конгресс от штата Джорджия Бэррингтон Мартин II предложил внести издание The New York Times в список СМИ, которые пропагандируют детский секс. Он считает, что представителей газеты нужно отправить в тюрьму или психиатрическую клинику.

«Разве люди, которые пытаются учить детей порно, не считаются сексуальными преступниками?» — спрашивает Дэн Гейнор из Центра исследований СМИ.

Ранее стало известно, что сексуальное просвещение в США стало оружием для пропаганды нетрадиционной ориентации.