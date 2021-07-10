Азитромицин оказался бесполезен при лечении COVID-19

Москва, 10 июля. Прием больших доз азитромицина не помог пациентам, которые перенесли легкие и средние формы COVID-19.

Кроме того, препарат не снижает риск попадания в реанимацию или риск гибели от последствий COVID-19. Об этом ученые Европейского общества клинической микробиологии сообщили в журнале Lancet Respiratory Medicine.

В начале пандемии французские ученые сообщили, что при помощи комбинации из антибиотика азитромицина и гидроксихлорохина им удалось облегчить состояние пациентов, ставших первыми жертвами пандемии коронавируса. Это опровергли ученые, которые проводили исследования с июня 2020 года по январь 2021 года. Специалисты пришли к выводу, что использование азитромицина в борьбе с коронавирусной инфекцией бесполезно.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему образуются новые мутации вируса. Формирование мутаций происходит в рамках естественного отбора, который продолжает работать до тех пор, пока все люди не получат вакцину.