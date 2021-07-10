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«Вызываем санитаров»: в Сети высмеяли слова чиновника о русских украинцах

  /   Обновлено: 10 июля 2021 07:54
Общество
«Вызываем санитаров»: в Сети высмеяли слова чиновника о русских украинцах
Федеральное агентство новостей

Киев, 10 июля. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что русские — это украинцы. В Сети высмеяли его речь.

По мнению чиновника, именно Киев является истинным наследником Руси, а Москва лишь пытается украсть историю. Об этом сообщает Regnum.

«Так сейчас все равно украинцев за границей считают русскими, так что всё по канону. Тут скорее они хотят не чтоб украинцев считали русскими, а чтоб россиян не считали русскими. Сейчас почти все движение на Украине делаются с «не» и «анти», да и большинство якобы патриотов, они не украинские, а антирусские», подчеркнул Николай П.

Наталья Н. предлагает правительству думать о сегодняшних проблемах страны. Прошлое нужно оставить историкам и вернуться в реальность.

«Когда говорят Русь Украина, сразу хочется санитаров вызвать», отреагировал Дмитрий М.

Вита К. считает, что правительство уже давно находится в выдуманной реальности. Для них вернуться в действительность это все равно, что признать развал страны.

«Термин Киевская Русь придуман историком М. А. Максимовичем. В своём труде «Откуда идет Русская земля» 1837 года он использовал этот термин наряду с Суздальской Русью, Червленой Русью и другие Русские княжества. Кто-нибудь этим дуракам объяснит наконец, что Древнерусское государство никогда себя так не называло?!» отреагировал Денис Е.

Ранее жители Украины раскритиковали киевского политолога Вадима Карасева за слова о невозможности федерализации.

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соцсети русские украинцы
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