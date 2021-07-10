Зеленский обсудит с Меркель «Северный поток — 2». События дня

Путин принес соболезнования Байдену в связи с трагедией во Флориде Президент России Владимир Путин в ходе часового телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома во Флориде. Жертвами трагедии, по последним данным, стали уже 79 человек. Обрушение 12-этажной высотки произошло в ночь на 24 июня. Власти пока не установили причины инцидента. На следующий день глава Белого дома подписал указ об объявлении режима ЧС во Флориде.

Власти Гаити обратились за помощью к США и в ООН wikipedia.com / Правительство Гаити попросило США направить в страну войска для защиты портов, аэропортов и энергетических систем после убийства президента Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Речь идет об ограниченном контингенте порядка 500 человек. При этом минобороны Штатов не комментирует запрос на военных для защиты ключевой инфраструктуры, а в американской администрации заявили об отсутствии у Вашингтона таких планов. Аналогичное обращение, но уже касательно миротворческих сил, власти страны направили и в Организацию Объединенных Наций. Тем временем Сенат Гаити провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики.

Зеленский обсудит с Меркель «Северный поток — 2» president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины 11 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в ФРГ с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Одним из вопросов для обсуждения станет усиление роли Берлина в нормандской четверке и участие Германии в установлении мира в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский также представит немецким политикам свои аргументы для прекращения строительства «Северного потока — 2». Киевский гость планирует убедить немецких политиков в том, что российский газопровод якобы вредит европейским странам.