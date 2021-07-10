Туристы облюбовали самый ядовитый в мире сад в Великобритании

Лондон, 10 июля. Британский «самый смертоносный в мире» сад с опасными для человека растениями стал популярным среди туристов местом, сообщает The Mirror.

Сад находится в графстве Нортумберленд, в нем растут около 100 «ядовитых, дурманящих и наркотических» растений. Вход в него преграждают ворота с предупреждением: «Эти растения могут вас убить». Туристам во время прогулки по саду запрещено трогать, нюхать или пробовать на вкус растения.

Главный садовник Тревор Джонс отметил, что многие из опасных растений уже стали привычными для гостей сада. Тем не менее, ухаживающему за растениями персоналу приходится во время работы надевать защитные костюмы.

«Это обычные растения. Многие из них мы называем комнатными или садовыми, они растут в садах. Но никто не знает об их опасности», — заявил Джонс.

Британский садовод Том Браун раскрыл секреты выращивания клубники и огурцов. Специалист советует уделять внимание удалению опавших цветков с растений, подкормке и поливу саженцев по несколько минут каждый день.