Аукцион картин Хантера Байдена спровоцировал скандал

Вашингтон, 10 июля. Белый дом помог разработать соглашение по продаже картин сына президента США Джо Байдена Хантера. Однако аукцион может вызвать ряд проблем.

Выпущенный документ подразумевает, что процесс реализации картин будет проходить тайно даже от их автора. Связано это с этическим вопросом, поскольку произведения искусства сложно объективно оценить. Особенно, если их создал член семьи президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ИноСМИ.

Галерист Жорж Берже заявил, что сам определит цены на картины, а подозрительные предложения будет отклонять. Однако, несмотря на разработанное соглашение, могут возникнуть проблемы. Байдена-младшего уже обвиняли в том, что он совершает сделки от имени своего отца. При этом он сейчас выбрал сферу, которую сложно оценить. Могут возникнуть тайные покупатели и не озвученные суммы.

«Все это действительно плохая идея. Первая реакция многих людей будет такой: ага, он наживается на том, что он — сын президента, и хочет загрести побольше денег. Я хочу сказать, это же невероятно высокие цены», — отметил бывший главный юрист по этике при президенте Джордже Буше Ричард Пейнтер.

По его словам, покупателями могут выступить власти других стран, а также лоббисты, которые хотят добиться расположения Вашингтона. К тому же, покупки произведений искусства почти невозможно отследить.

«Поскольку нам неизвестно, кто платит за эти картины и знает ли об этом Хантер Байден, мы не можем знать, не покупают ли они себе тем самым доступ в Белый дом, — сказал Уолтер Шауб (Walter Shaub), который с 2013 по 2017 год возглавлял Управление государственной этики. — Эти люди по сути платят за фамилию Хантера Байдена».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели телефонный разговор.