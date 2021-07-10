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Команда ученых опровергла версию лабораторного происхождения коронавируса

  /   Обновлено: 10 июля 2021 07:22
Общество
Команда ученых опровергла версию лабораторного происхождения коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июля. Биологи и вирусологи более чем из 20 стран мира заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.

Ученые из США, Великобритании, Австралии и других стран сообщили о связи коронавируса с рынками в Ухане. Отмечается, что нет доказательств того, что в китайской лаборатории проводили опыты и имели в наличии прародитель коронавируса до начала пандемии. Исследование опубликовано на портале Zenodo.

Мутация коронавируса опровергает утверждение об искусственном создании вируса с целью заражения людей, отмечают ученые. Прежние вспышки коронавируса, SARS-CoV или MERS-CoV, имели естественное происхождение, что также доказывает появление пандемии COVID-19 по естественным причинам.

Коронавирусная инфекция начала приобретать признаки сезонной простуды. По мнению инфекциониста Евгения Тимакова, у людей с COVID-19 все чаще стали проявляться такие симптомы, как насморк, кишечные расстройства и боль в горле, а потеря обоняния и вкуса ушли на второй план.

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лаборатория ухань коронавирус
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