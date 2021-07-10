Взгляд на мир через камеру: 12 июля отмечаем день фотографа

Искусство фотографии не зря называется искусством. Вряд ли кто-то может поспорить с тем, что фотограф сродни художнику: видит мир своим, особым способом и фиксирует увиденное с помощью камеры. Несмотря на то, что с появлением смартфонов, в которых стоят отличные камеры, каждый из нас ― немного фотограф, эта профессия все-таки намного больше, чем щелкнуть сиюминутный кадр для Инстаграма.

Как у любой профессии, у фотографов есть свой день: 12 июля. Когда появился день фотографа и как его отметить ― рассказываем в этой статье.

Как все начиналось

Первое фотоизображение появилось в 1826 году. Ее автор ― Жозеф Нисефор Ньепс. Он сфотографировал вид из окна с помощью «камеры обскуры» и пластины из олова, которую покрыли слоем асфальта. Снимок ― первый в мире ― создавался под солнечными лучами достаточно долго, в течение восьми часов.

Ньепс был не единственным французом, работающим над устойчивым изображением. Вторым таким энтузиастом был Луи Жак Манде Дагер. В 1829 году два изобретателя объединили свой опыт и знания и начали работать вместе. В 1837 году появляется «дагеротип» ― изображение, полученное при получасовой экспозиции. Закрепителем послужила поваренная соль.

На протяжении 80-х годов XIX века развитие фотографии идет достаточно активно. На смену дагеротипии пришла тальботипия ― получение изображения с помощью специально подготовленной чувствительной бумаги. Далее последовательно появляются восковые и стеклянные негативы. Наконец, в 1861 году физик из Англии Джеймс Максвелл впервые получает цветные фотографии.

Одним из тех, кто много привнес в развитие фотографии, был Сергей Прокудин-Горский (о нем Леонид Парфенов снял фильм под названием «Цвет нации»). Он был изобретателем и занимался химией, учился у самого Менделеева. Долгое время занимался черно-белой фотографией, потом увлекся передачей цвета. Прокудин-Горский изобрел технологии для уменьшения выдержки, и именно он запечатлел в цвете Российскую империю начала XX века (в том числе Финляндское княжество, Туркестан, Дагестан) на своих уникальных фотографиях.

Массовое производство кинопленок стартовало в 1889 году, а спустя почти сорок лет с конвейера завода «Leitz» выходит малоформатная камера Leica I. Фотография становится еще проще и доступнее в конце 40-х годов XX века, когда компания Polaroid выпускает свою камеру «Polaroid Land 95» и открывает миру моментальную фотографию.

Какие бывают фотографы

Фотограф ― профессия востребованная. Свое призвание найти можно во многих областях и сферах. Это и журналистика ― съемки репортажей, документальные съемки. Рекламная съемка: каталоги, проспекты, лукбуки, словом, весь фотоконтент для рекламных целей. Свадебные и семейные фотографы помогут оставить память о самых трогательных, важных и торжественных моментах жизни. Словом, вариантов применения соответствующего образования и навыков очень много.

Как появился день фотографа и почему 12 июля

С выбором даты связана очень интересная и достаточно древняя история. При том, что фотография изобретена относительно недавно, в конце XIX века, считается, что первое изображение получено аж во времена Христа. Так, 12 июля христиане всего мира почитают святую Веронику. Предполагается, что именно она дала поднимающемуся на Голгофу Христу ткань, чтобы Спаситель мог вытереть выступивший пот. На ткани остались очертания лика Христова, который назвали «Нерукотворным ликом спасителя». Именно в память об этой истории Папа Лев XIII провозгласил святую Веронику покровительницей фотографов.

Есть и другая версия появления праздника: 12 июля ― день рождения Джорджа Истмана, основателя компании Kodak. Благодаря ему фотография стала доступна каждому из нас. Истман хотел сделать фотографию по-настоящему популярной. В 1888 году он выпустил камеру с пленкой на 100 кадров. Она стоила 25 долларов.

День фотографа в России не отмечают официально. Тем не менее мимо к этой дате приурочен фестиваль фотографии и вручение премий «Фотограф года».

Профессия фотографа, хоть и считается сейчас несколько гламурной и, возможно, слишком уж растиражированной, на самом деле не так проста, а иногда и небезопасна. Ведь фиксировать надо не только приятные и радостные моменты. Именно благодаря военным фотографам мы имеем представление о том, как развивались события Второй мировой и других военных конфликтов. Нельзя не вспомнить о тех, кто часами лежит в джунглях, в саванне, в лесах и снимает для нас самое интересное из жизни животных и птиц, подчас опасных для человека.

Так что 12 июля поздравьте своих друзей-фотографов и поблагодарите их за то, что у вас будет, о чем вспомнить и что показать детям и внукам.