Пожарные ликвидируют лесные возгорания в России на площади больше 615 тыс. га

Москва, 10 июля. Специалисты за день потушили в российских регионах 122 лесных возгорания на площади примерно 9 тысяч га, продолжается ликвидация пожаров на площади больше 615 тысяч га.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, сообщает ТАСС. В сообщении сказано, что в России на 10 июня действовали 316 лесных возгораний на площади 615 039 га.

В Якутии регистрируют наибольшее количество пожаров. Там сейчас буйствуют 137 возгораний на площади больше 520 тысяч га.

Недавно стало известно, что лесной пожар в Челябинской области перекинулся на жилые дома. Спасатели провели эвакуацию жильцов.