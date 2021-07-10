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ЕС планирует полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году
Общество
ЕС планирует полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году
pixabay.com

Брюссель, 10 июля. Страны Евросоюза могут полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году, сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия планирует потребовать, чтобы выбросы от новых транспортных средств к 2030 году снизились относительно уровня текущего года на 65% и на 100% к 2035 году. Уделять особое внимание будут легковым автомобилям, на долю которых приходится около 12% углеродных выбросов ЕС. Они должны будут стать безопаснее для климата на 37,5% к 2030 году.

Еврокомиссия для массового внедрения электрокаров обяжет правительства стран ЕС разместить зарядные станции на основных автомагистралях через каждые 60 километров.

Ранее сообщалось, что Европейский союз приступил к подготовке программы стимулирования производства электромобилей и борьбы с выхлопными газами. Меры будут включать ужесточение стандартов по выбросу СО2 для новых автомобилей и введение дополнительных налогов для автопроизводителей, допускающих превышение предельно допустимых норм.

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евросоюз автомобили электромобили
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