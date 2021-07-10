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Сенат Гаити утвердил временного президента
Политика
Сенат Гаити утвердил временного президента
Федеральное агентство новостей

Порт-о-Пренс, 10 июля. Сенат (верхняя палата парламента) Гаити в своей резолюции провозгласил председателя Жозефа Ламбера временным президентом. Об этом сообщает местная пресса.

Назначение Жозефа Ламбера на должность временного президента после смерти Жовенеля Моиза поддержали восемь сенаторов из десяти. В скором времени он принесет присягу.

Напомним, избранный президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июля вооруженными людьми в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. Власти объявили, что задержали 17 подозреваемых в убийстве президента страны. По информации местного МВД, на резиденцию напало 28 человек, из них 26 бывшие колумбийские военные и два гражданина США.

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политика гаити порт-о-пренс
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