Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 рядом с Курилами

Курильск, 10 июля. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами в Сахалинской области.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение 10 июля. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился рядом с островом Уруп Большой Курильской гряды.

Глубина очага землетрясения составила 70 метров. Согласно данным, местные жители не почувствовали подземных толчков, угрозу цунами также не объявляли.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил о землетрясении магнитудой 5,3 балла в юго-западной части Тихого океана вблизи Соломоновых островов.