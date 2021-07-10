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Вакцинированным учащимся разрешили не носить маски в школах в США
Общество
Вакцинированным учащимся разрешили не носить маски в школах в США
wiki  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 10 июля. Власти США сняли запрет на ношение масок в школах ученикам, сделавшим прививку от коронавируса.

Специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) считают, что вакцинированным ученикам можно находиться в школах без масок.

Также в сообщении ЦКПЗ отмечается, что возвращается приоритет на занятия в очной форме в учебных заведениях страны с осени этого года. Исследователи напоминают, что ношение масок в помещении всем, кто не сделал прививку от COVID-19, является необходимым условием. В документах также говорится, что школы США имеют право вводить собственные меры по поводу ношения масок.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов недавно сообщил, что вакцина российского производства «КовиВак» оказалась подходящей для детей.

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сша маска коронавирус
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