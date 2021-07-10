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Пассажир лондонского метро серьезно пострадал в результате нападения
Происшествия
Пассажир лондонского метро серьезно пострадал в результате нападения
Global Look Press  /  © Andy Barton

Лондон, 10 июля. Пассажир лондонского метро госпитализирован после нападения в поезде на Юбилейной линии (Jubilee), сообщило со ссылкой на британскую транспортную полицию агентство PA.

Мужчина подвергся нападению в пятницу на станции «Грин-парк» в центре Лондона. Нападавший задержан сотрудниками правопорядка, но станция пока закрыта на вход. По данным газеты «Ивнинг стандард», станция будет открыта для пассажиров в ближайшее время.

Правоохранительные органы пока не уточняют, связан ли инцидент с терроризмом.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в районе железнодорожной станции «Элефант-энд-Касл» в Лондоне. В здании начался сильный пожар.

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нападение метро лондон
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