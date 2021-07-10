Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 06:46
06:41
Происшествия
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7 рядом с Курилами
06:38
Общество
Вакцинированным учащимся разрешили не носить маски в школах в США
06:37
Происшествия
Пассажир лондонского метро серьезно пострадал в результате нападения
06:34
Происшествия
Наземная группировка возобновила поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке
06:25
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после обнаружения младенца в пакете под Саратовом
06:10
Политика
Власти Гаити попросили у ООН военной помощи
06:08
Общество
Непривившихся туристов будут штрафовать на курортах Краснодарского края
06:00
Происшествия
Пьяная женщина избила бабушку доской по лицу при ограблении в Екатеринбурге
06:00
Шоу-бизнес
Он не играет «сольные партии»: режиссер Владимир Виноградов об актере Юрии Стоянове
05:52
Общество
Россиянам назвали доступные для зарубежного отдыха страны
Все новости

Уголовное дело возбуждено после обнаружения младенца в пакете под Саратовом
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после обнаружения младенца в пакете под Саратовом
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Саратов, 10 июля. Следователями СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного ребенка в городе Энгельсе Саратовской области.

По данным следствия, в пятницу, 9 июля, женщина поместила новорожденного сына в полиэтиленовый пакет и оставила его неподалеку от дома № 95а по проспекту Фридриха. Душераздирающий плач ребенка услышала местная жительница. Она же нашла младенца и спасла от неминуемой гибели.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Ребенка госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь. Мать пострадавшего ребенка объявили в розыск. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее московский суд арестовал оперуполномоченного отдела экономбезопасности. Александр Ермаков обвиняется в покушении на убийство предпринимателя.

Вернуться назад

саратов происшествие ск рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru