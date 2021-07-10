Уголовное дело возбуждено после обнаружения младенца в пакете под Саратовом

Саратов, 10 июля. Следователями СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного ребенка в городе Энгельсе Саратовской области.

По данным следствия, в пятницу, 9 июля, женщина поместила новорожденного сына в полиэтиленовый пакет и оставила его неподалеку от дома № 95а по проспекту Фридриха. Душераздирающий плач ребенка услышала местная жительница. Она же нашла младенца и спасла от неминуемой гибели.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Ребенка госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь. Мать пострадавшего ребенка объявили в розыск. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

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