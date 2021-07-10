Наземная группировка возобновила поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 июля. Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке вблизи поселка Палана.

На место крушения отправилась наземная группировка. Об этом сообщили в администрации поселка ТАСС.

«Поисковые работы возобновлены, убыла наземная группировка. Вертолеты пока не привлекаются — сильный боковой ветер», — рассказали в пресс-службе.

Ранее был найден бортовой самописец врезавшегося в скалу недалеко от поселка Палана самолета. Спасатели в ходе проведения поисковых работ на месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили один из бортовых самописцев.

Сотрудники экстренных служб добрались до труднодоступного места на скале, где потерпел крушение пассажирский Ан-26. Доступ туда был невозможен из-за плохих погодных условий.