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Власти Гаити попросили у ООН военной помощи
Политика
Власти Гаити попросили у ООН военной помощи
un.org  /  Джейси Макилвейн / ООН

Порт-о-Пренс, 10 июля. Гаитянские власти отправили ООН запрос с просьбой направить военных для обеспечения безопасности государства по убийству главы Жовенеля Моиза.

Письмо было направлено 7 июля представительству ООН в Гаити. Целью просьбы является поддержка в восстановлении безопасности и общественного порядка в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Гаити призвало США отправить войска для помощи в деле защиты инфраструктуры. Президент Гаити был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию. Его супруга Мартин Моиз сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши призвал Белый дом ввести санкции в отношении всех виновных в убийстве Моиза. Правоохранители задержали 20 наемников, которых подозревают в убийстве президента.

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