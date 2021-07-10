Непривившихся туристов будут штрафовать на курортах Краснодарского края

Краснодар, 10 июля. Прибывающие на краснодарские курорты в августе с отрицательным ПЦР-тестом туристы обязаны самостоятельно обратиться в медучреждение для вакцинации от COVID-19, иначе грозит штраф.

Россияне, которые отказались ставить прививку от коронавируса в течение трех дней с момента заселения, должны будут заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте администрации Краснодарского края.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края разрешили принимать на курортах тех туристов, которые готовы привиться от коронавирусной инфекции по прибытии в регион. Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, с 1 августа можно приехать на курорты Кубани с отрицательным ПЦР-тестом. Однако отдыхающие должны привиться от COVID-19 в течение трех дней со дня заселения в отель.