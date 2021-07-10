Пьяная женщина избила бабушку доской по лицу при ограблении в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 июля. Женщина попыталась ограбить пожилую екатеринбурженку. Преступница пыталась забрать сумку с продуктами.

Бабушка в результате нападения получила серьезные травмы. Очевидец, который стал участником этого конфликта, заявил, что увидел, как пьяная женщина бьет доской по голове пожилую екатеринбурженку. Мужчине удалось разнять драку и задержать злоумышленницу, передает портал E1.

Пресс-служба ГУ МВД заявила, что преступница живет на улице и ведет асоциальный образ жизни. В ведомстве добавили, что злоумышленницу пришлось также доставить в больницу из-за ее состояния.

Недавно стало известно, что мужчину и женщину из Санкт-Петербурга подозревают в вооруженном нападении на собутыльника. Пострадавшего привезли в больницу с колото-резаным ранением.