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Пьяная женщина избила бабушку доской по лицу при ограблении в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 10 июля 2021 06:00
Происшествия
Пьяная женщина избила бабушку доской по лицу при ограблении в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 10 июля. Женщина попыталась ограбить пожилую екатеринбурженку. Преступница пыталась забрать сумку с продуктами.

Бабушка в результате нападения получила серьезные травмы. Очевидец, который стал участником этого конфликта, заявил, что увидел, как пьяная женщина бьет доской по голове пожилую екатеринбурженку. Мужчине удалось разнять драку и задержать злоумышленницу, передает портал E1.

Пресс-служба ГУ МВД заявила, что преступница живет на улице и ведет асоциальный образ жизни. В ведомстве добавили, что злоумышленницу пришлось также доставить в больницу из-за ее состояния.

Недавно стало известно, что мужчину и женщину из Санкт-Петербурга подозревают в вооруженном нападении на собутыльника. Пострадавшего привезли в больницу с колото-резаным ранением.

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