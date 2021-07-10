Россиянам назвали доступные для зарубежного отдыха страны

Москва, 10 июля. С ускорением темпов вакцинации от коронавируса для туристов снова открываются все больше заграничных курортов, отдохнуть на которых могут и россияне.

Российским туристам для въезда в Египет нужно предъявить сертификат о прививке от COVID-19 одним из одобренных ВОЗ и Управлением по лекарствам страны препаратом. В этот перечень входит российская вакцина «Спутник V». В отсутствие прививки подойдет сделанный не более чем за 72 часа до приезда ПЦР-тест. Правило также распространяется на детей старше шести лет, сообщает «Российская газета».

За день до прилета в Грецию нужно заполнить электронную форму PLF на ресурсе travel.gov.gr. Независимо от прохождения вакцинации, туристы старше 12 лет должны предъявить отрицательный результат сделанного не более чем за 72 часа ПЦР-теста или за 48 часов экспресс-теста на коронавирус. Анализы повторно сдаются по прибытии. В случае положительного результата обязателен карантин.

Кроме того, российские туристы, при соблюдении некоторых условий, могут посетить Турцию, Кипр и Болгарию.

Ранее туроператоры назвали наиболее востребованные у туристов в 2021 году экскурсионные маршруты. У большинства поездок по достопримечательностям глубина продаж составляет от 3 до 30 дней.