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Доктор Мясников призвал отказаться от популярной вкусной еды
Общество
Доктор Мясников призвал отказаться от популярной вкусной еды
pixabay.com  /  RitaE

Москва, 10 июля. Соль, сахар и жир придают пищи вкус, но люди стали забывать, что это вредно. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Россияне употребляют в день до 12 граммов соли, когда норма составляет 5 граммов соли в сутки, отметил Мясников. Он отметил, что важно питаться овощами, фруктами, зерновыми, бобовыми, мясом, птицей и рыбой. Об этом теледоктор рассказал в эфире «Россия-1».

По словам Мясникова, существует теория, согласно которой рост заболеваемости раком желудка упал из-за появления холодильников, так как люди перестали есть много солонины. Мясников также советует съедать по полкилограмма овощей и фруктов в день. Лучше всего именно тех, что растут в регионе.

Россиянам напомнили о важности обработки продуктов. Диетолог Маргарита Королева рассказала о необходимости промывания фруктов и овощей после покупки. Специалист советует при обработке зелени добавлять в воду столовую ложку перекиси водорода для нейтрализации солей тяжелых металлов и пестицидов.

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