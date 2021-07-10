Политолог Карасев озвучил последствия открытия рынка земли на Украине

Киев, 10 июля. Население Украины будет сокращаться из-за открытия рынка земли и «зернового проклятия», заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Если этот тренд последних лет и дальше будет сохраняться на Украине, население будет сильно сокращаться, так как оно станет «ненужным». Об этом Карасев заявил телеканалу «Наш».

«Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов», — сказал он.

Политолог отметил сокращение числа вузов на Украине из-за реформы образования. Та же ситуация может случиться и с сельскохозяйственным производством.

Официальный Киев не проводит те реформы, которые от него ожидает Запад. Об этом заявил ранее бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.