Россиянам напомнили опасные последствия сдачи в аренду ипотечного жилья

Москва, 10 июля. Россиянин, не согласовавший с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, может лишиться ипотеки.

Однако такого развития событий стоит опасаться лишь в случае, если покупатель наработал большие долги по кредиту. Тогда это может стать дополнительным основанием для расторжения договора и изъятия квартиры, рассказал партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе в беседе с «Российской газетой».

Если же проблем по выплате кредитор не имеет, то вряд ли несогласованная аренда будет иметь тяжелые последствия. Однако согласование прописано в ипотечном договоре и не требует больших усилий: как правило, банки не против того, чтобы ипотечная квартира сдавалась в аренду, заключил эксперт.

Недавно банк «ВТБ» стал первопроходцем в дистанционном способе погашения ипотеки. Это первый банк в России, который позволил клиентам гасить ипотеку средствами материнского капитала в онлайн-формате.