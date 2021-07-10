«Мы уже на пути»: в Сети обсудили сравнение Украины с Гаити

Киев, 10 июля. Президента Гаити Жовенеля Моиза убили. Издание «Главред» проанализировало ситуацию и намекнуло на сходство с Украиной. В Сети оценили утверждение автора.

В материале говорится, что глава государства был убит из-за того, что стал диктатором. До своего президентства он был обычным бизнесменом, который в предвыборной кампании обещал согражданам бороться с коррупцией и бедностью в стране. Об этом сообщает «Главред».

«Украину, промышленную жемчужину СССР, в интересах Западных друзей последовательно превращают в их с/х придаток. Мы уже на «гаитянском» пути. «Верной дорогой идете, товарищи!»» — отметил Михаил Левицкий.

Free Thinker считает, что в переломных моментах истории страны вроде Украины и Гаити могут быть только примером того, как не нужно делать. Запад относится к слабым государствам паразитарно.

«Украина — это точь-в-точь Гаити, только похуже: климат холоднее и бананы не растут, что печалит всех бандерлогов», — подчеркнул Alexxandro.

Ранее стало известно, что гражданин Соединенных Штатов находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити.