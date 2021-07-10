«Настоящий жулик»: американцы разгневаны аукционом картин Хантера Байдена

Вашингтон, 10 июля. Сын президента США Хантер Байден решил продать свои картины через аукцион. Цена на них варьируется от 75 до 500 тыс. долларов, и американцы крайне недовольны этим событием.

Чиновники Белого дома разработали документ, согласно которому результаты творческой работы сына американского лидера будут продаваться тайно от него. Владелец галереи сам будет устанавливать цену, но эксперты не уверены в прозрачности будущих сделок. Они отмечают, что отследить покупателей произведений искусства практически невозможно. Свое мнение выразили и жители США. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я тут нагуглил пару картин Хантера. Как по мне, такое нарисует талантливый школьник на уроке рисования. 500 000 долларов? Не понимаю, за что, но, с другой стороны, что я смыслю в искусстве? Как бы то ни было, президенту Байдену нужно держать дистанцию от сына. Надо, чтобы он не приводил в Белый дом гостей, а лучше даже его самого туда не пускать», — отметил Socal90.

Nosebetter уверен, что это плохая идея. Продажу картин следует отложить, как минимум до периода, пока президент США Джо Байден не покинет свою должность.

«Коррупция в чистом виде. А трампоненавистники нам всё внушали, что это Трамп плохой!» — возмутился Dtmbretire.

OhioProg не понимает, почему Хантер не найдет себе нормальную работу. Ему интересно, может ли он обойтись без сомнительных сделок?

«Не забывайте про скандалы на Украине и в Китае! Байден — настоящий жулик, и вся его семейка такая же!» — резюмировал Judith Weller.

Ранее стало известно, что лидеры движения Black lives matters требуют от Байдена освобождения сотен политзаключенных.