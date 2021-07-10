Reuters: США не планируют отправлять войска на помощь Гаити

Вашингтон, 10 июля. Вашингтон не планирует предоставлять Гаити военную помощь, заявил представитель администрации США высокого ранга.

США не планирует «в данное время» отправлять войска в Гаити. Об этом сообщает Reuters.

«И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие», — сказал представитель американской администрации.

Ранее правительство Гаити призвало Вашингтон отправить войска для защиты инфраструктуры в результате убийства президента Жовенеля Моиза. Президент Гаити был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию. Его жена Мартин Моиз сейчас находится в критическом состоянии.