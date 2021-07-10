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Reuters: США не планируют отправлять войска на помощь Гаити
Политика
Reuters: США не планируют отправлять войска на помощь Гаити
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 10 июля. Вашингтон не планирует предоставлять Гаити военную помощь, заявил представитель администрации США высокого ранга.

США не планирует «в данное время» отправлять войска в Гаити. Об этом сообщает Reuters.

«И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие», сказал представитель американской администрации.

Ранее правительство Гаити призвало Вашингтон отправить войска для защиты инфраструктуры в результате убийства президента Жовенеля Моиза. Президент Гаити был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию. Его жена Мартин Моиз сейчас находится в критическом состоянии.

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